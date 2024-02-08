Песков прокомментировал полный запрет VPN-сервисов в России: можно ли ими пользоваться с 1 марта?

В России на сегодняшний день никаких ограничений насчет сервисов VPN не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

«Я могу сообщить, что никаких решений насчет этого не принималось. Вот из этого нужно исходить», - сообщил Песков.

Ранее, Екатерина Мизулина сообщила, что полностью заблокировать сервисы VPN невозможно.

Кроме того, в России с первого марта в силу вступит закон о запрете популяризации VPN-сервисов. Также с февраля 2020 года в стране запрещена работа средств обхода блокировок.