Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил на втором форуме «Технологии будущего», что СВО на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все задачи, поставленные Москвой.

Песков отметил, что изначально спецоперация была направлена против Украины, но со временем она переросла в конфликт между Россией и Западом.

Песков подчеркнул, что СВО может быть продлена из-за вмешательства западных государств в конфликт, но это не изменит общей тенденции, и операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели.

В начале февраля Песков подтвердил, что цели СВО не изменятся, включая прекращение боевых действий на Украине, которые начались в 2014 году. Зимой прошлого года президент России Владимир Путин также заявил, что Россия не откажется от целей спецопераций, отметив, что ее противники понесли большие потери и измотаны, сообщают «Известия».