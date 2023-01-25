Песков отреагировал на аналитику CNN об изучении возможности мобилизации еще 200 тысяч человек в России

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения CNN об обсуждении в Кремле планов мобилизации ещё 200 тысяч россиян.

Данные о том, что российский президент Владимир Путин изучает возможность дополнительной мобилизации еще 200 тыс. человек являются недостоверными, заявил ТАСС Песков.

"Да. Является", — ответил он на вопрос агентства, является ли эта информация столь же недостоверной, как и ранее появившиеся данные о возобновлении мобилизации в России.

Ранее много шума наделало сообщение аналитиков CNN со ссылкой на данные разведки. Было объявлено, что в России в ближайшие недели начнется новая мобилизация, чтобы "вернуть инициативу" в зоне спецоперации.