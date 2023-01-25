Новости России
· Служба новостей

Песков отреагировал на аналитику CNN об изучении возможности мобилизации еще 200 тысяч человек в России

Песков отреагировал на аналитику CNN об изучении возможности мобилизации еще 200 тысяч человек в России

Фото: 9111.ru

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения CNN об обсуждении в Кремле планов мобилизации ещё 200 тысяч россиян.

Данные о том, что российский президент Владимир Путин изучает возможность дополнительной мобилизации еще 200 тыс. человек являются недостоверными, заявил ТАСС Песков.

"Да. Является", — ответил он на вопрос агентства, является ли эта информация столь же недостоверной, как и ранее появившиеся данные о возобновлении мобилизации в России.

Ранее много шума наделало сообщение аналитиков CNN со ссылкой на данные разведки. Было объявлено, что в России в ближайшие недели начнется новая мобилизация, чтобы "вернуть инициативу" в зоне спецоперации.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Из бедной семьи - пожалуйте в зону: в школах Татарстана МВД и Минобраз начали делить детей на касты

Полезное

день назад

Кому в 2023 году помогут закрыть ипотеку и на что для этого придется пойти?

Новости Казани

18 часов назад

Жители Казани жестко ответили мэру Метшину на его призывы дружность вставать за станки

Новости мира

день назад

РИА "Новости": Армии стран Европы уже готовятся к вторжению на территорию России

Редакция помогает

2 дня назад

Прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей: собрали самые интересные идеи для казанцев

Профи - сексопатолог в новосибирске

Новости Казани

день назад

Нетипичный зимний "сюрприз": синоптики рассказали о странном для зимы погодном явлении, которое придет в Татарстан 24 января

Новости России

день назад

Министр обороны РФ Шойгу сделал важное распоряжение о мобилизации

Новости России

день назад

ЗАГС в российском регионе зарегистрировал брак между отцом и дочерью

Новости Казани

день назад

"Большие потери": Депутат-доброволец из Татарстана Шарафиев рассказал, какой ценой ВС РФ отстояли Авдеевское направление в зоне СВО
Новости Казани
19 часов назад

Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Новости мира

14 минут назад

Стрелки "Часов Судного дня" переведены на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

Редакция помогает

день назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы

Новости России

24 минуты назад

Песков отреагировал на аналитику CNN об изучении возможности мобилизации еще 200 тысяч человек в России

Новости мира

59 минут назад

Священник пережил околосмертный опыт и собственными глазами увидел ад
У Казани отберут возможность проведения Суперкубка УЕФА

Новости России

2 часа назад

"Искупил кровью без единого ранения": бизнесмен, который был осужден за убийство четверых человек, отслужил в ЧВК "Вагнер" и улетел в Турцию

Новости мира

11 часов назад

"Вообще очумели": Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

Новости России

15 часов назад

В желудке девушки врачи обнаружили ком волос весом с новорожденного ребенка
Кому рожать, а кому бежать: расклад для всех знаков зодиака на 2023 год от казанского таролога