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Песков объяснил, почему президентский указ о мобилизации продолжает действовать в России, включая его "закрытый секретный пункт №7"

Песков объяснил, почему президентский указ о мобилизации продолжает действовать в России, включая его "закрытый секретный пункт №7"

Фото: открытые источники

Хоть призыв по частичной мобилизации в РФ приостановлен, но президентский указ о мобилизации остается в силе и продолжает действовать в части "исполнения задач военнослужащими, с таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков отметил, что призыв проводился "до достижения установленной численности". Министр обороны Сергей Шойгу, когда 21 сентября была объявлена мобилизация, указывал, что планируется призыв 300 тыс. человек. После того как Шойгу 28 октября заявил о ее окончании, президент Владимир Путин сообщил, что мобилизовали 318 тыс. человек, часть из них — добровольцы.

"Но кроме призыва граждан частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т. д. В этой части указ продолжает работать", — пояснил ситуацию Песков.

О каких конкретно мероприятиях идет речь, Песков пояснять не стал, но отметил, что это касается и того самого "закрытого" пункта указа - пункта № 7, который не был опубликован и существует только под грифом "для служебного пользования".
Ранее пресс-секретарь Путина говорил, что в нем идет речь о числе призываемых.

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