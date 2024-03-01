Первые фото Zivert с шоу «Голос» после объявления о тяжелой болезни

Неделю назад Zivert опубликовала видеообращение, где она рассказала о значительном ухудшении своего состояния здоровья. Певица с горечью сообщила, что временно прекратит выступления, но продолжит работать в качестве наставницы в шоу "Голос".

В своем обращении артистка не уточнила, с чем именно борется. Она надеялась, что проблемы со здоровьем не повлияют на ее работу, но все же пришлось отказаться от концертов.

"Ребят, вы все хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад и привели к отменам и переносам моих мероприятий. К сожалению, эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, и сейчас они имеют очень прогрессирующую форму. Временно мне становится немного лучше после написания альбома, и я снова активно занимаюсь профессиональной деятельностью, в надежде, что она поможет мне справиться с моими проблемами", - сообщила Zivert.

Тем не менее, звезда успокоила своих поклонников, заявив, что они смогут видеть ее в шоу "Голос" на Первом канале.

"На данный момент это будет моей единственной физической активностью. Я выполню свои обязательства перед проектом и участниками, которые выбрали меня в качестве наставника. Я очень сильно полюбила этих ребят", - подчеркнула она.

В эфире продолжаются слепые прослушивания, которые были записаны заранее. Сейчас команда шоу занимается съемками следующих этапов, которые будут транслироваться с 15 марта.

Юрий Аксюта знает о проблеме артистки и, как и все коллеги, бережет ее.