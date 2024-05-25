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Первая подкормка томатов при пересадке должна быть такой: урожая станет в 10 раз больше, если разведете это средство — стимулятор для почвенной микрофлоры

Получить изобилие сочных томатов на своем участке – мечта каждого огородника.

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Пробуждаем почву для богатого урожая томатов: секрет дрожжевой подкормки

Каждый огородник знает: обильный урожай сочных томатов - это результат не только солнечных дней, но и кропотливого труда. Помимо заботливого ухода и своевременных подкормок, существует секретный ингредиент, способный превратить обычную грядку в настоящий рай для томатов - активная и здоровая почва.

Дело в том, что сами по себе растения не могут усваивать органические вещества, содержащиеся в земле. Им нужны маленькие помощники - микроорганизмы, которые, словно искусные повара, преобразуют органику в легкоусвояемые питательные элементы.

Именно поэтому так важно обеспечить томатам мощный старт после пересадки, насытив почву полезной микрофлорой. Блогер "Мое любимое подворье" делится своим секретом - дрожжевой подкормкой, которая действует как настоящий энергетик для почвенных жителей.

Рецепт "пробуждающего коктейля" для томатов:

1. Растворите 100 г свежих дрожжей в 1 литре теплой воды, добавив 2-3 столовые ложки сахара - это лакомство для наших микро-помощников.
2. Оставьте смесь на 2 часа, чтобы дрожжи "проснулись" и начали активно размножаться.
3. Добавьте 9 литров воды, тщательно перемешайте и полейте томаты под корень, расходуя не менее 0.5 литра на растение.

Проведите эту процедуру через 2 недели после высадки рассады, и вы поразитесь результату! Дрожжевая подкормка стимулирует развитие корневой системы, помогает растениям быстрее адаптироваться на новом месте и укрепляет их иммунитет. А крепкие и здоровые томаты - залог щедрого урожая!

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