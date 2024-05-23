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Первая подкормка томатов после пересадки должна быть такой: урожая станет в разы больше, если разведете это средство — стимулятор для почвенной микрофлоры

Дрожжевой секрет для богатого урожая томатов: подкармливаем помидоры с умом Опытные огородники знают: обильный урожай томатов – результат не только солнечного настроения и благоприятной погоды, но и грамотного ухода. Особое внимание – подкормкам, которые

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Дрожжевой секрет для богатого урожая томатов: подкармливаем помидоры с умом

Опытные огородники знают: обильный урожай томатов – результат не только солнечного настроения и благоприятной погоды, но и грамотного ухода. Особое внимание – подкормкам, которые помогают растениям получить все необходимые питательные вещества.

Но что делать, если хочется избежать химии и дать помидорам все самое лучшее и натуральное? Ответ прост: обратиться к силе природы! Автор блога "Мое любимое подворье" делится проверенным рецептом на основе обычных дрожжей.

В чём сила дрожжей?

Дрожжи – это не просто помощники в кулинарии, но и мощный стимулятор роста для растений. Они активизируют жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, которые в свою очередь перерабатывают органические вещества в легкоусвояемую для томатов форму.

Рецепт дрожжевого чуда:

  • Растворите 100 г свежих дрожжей в 1 литре тёплой воды.
  • Добавьте 2-3 столовые ложки сахара – это ускорит процесс ферментации.
  • Оставьте настой в тёплом месте на 2 часа.


Подкормка:

Разведите получившийся дрожжевой концентрат в 9 литрах отстоянной воды.
Тщательно перемешайте и полейте помидоры под корень, расходуя по 0,5 литра на каждое растение.

Идеальное время для дрожжевой подкормки – через 2 недели после высадки рассады в грунт.

Результат вас приятно удивит: мощная корневая система, крепкий иммунитет и, как следствие, обильный урожай вкусных и ароматных томатов!

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