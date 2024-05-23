Первая подкормка томатов после пересадки должна быть такой: урожая станет в разы больше, если разведете это средство — стимулятор для почвенной микрофлоры
Дрожжевой секрет для богатого урожая томатов: подкармливаем помидоры с умом
Опытные огородники знают: обильный урожай томатов – результат не только солнечного настроения и благоприятной погоды, но и грамотного ухода. Особое внимание – подкормкам, которые помогают растениям получить все необходимые питательные вещества.
Но что делать, если хочется избежать химии и дать помидорам все самое лучшее и натуральное? Ответ прост: обратиться к силе природы! Автор блога "Мое любимое подворье" делится проверенным рецептом на основе обычных дрожжей.
В чём сила дрожжей?
Дрожжи – это не просто помощники в кулинарии, но и мощный стимулятор роста для растений. Они активизируют жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, которые в свою очередь перерабатывают органические вещества в легкоусвояемую для томатов форму.
Рецепт дрожжевого чуда:
- Растворите 100 г свежих дрожжей в 1 литре тёплой воды.
- Добавьте 2-3 столовые ложки сахара – это ускорит процесс ферментации.
- Оставьте настой в тёплом месте на 2 часа.
Подкормка:
Разведите получившийся дрожжевой концентрат в 9 литрах отстоянной воды.
Тщательно перемешайте и полейте помидоры под корень, расходуя по 0,5 литра на каждое растение.
Идеальное время для дрожжевой подкормки – через 2 недели после высадки рассады в грунт.
Результат вас приятно удивит: мощная корневая система, крепкий иммунитет и, как следствие, обильный урожай вкусных и ароматных томатов!
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