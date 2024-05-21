Первая подкормка томатов после пересадки должна быть такой: урожая станет в 10 раз больше, если разведете это средство — стимулятор для почвенной микрофлоры

Успех урожая томатов в значительной степени зависит от труда огородника. Правильный уход за помидорами, своевременное внесение удобрений играют ключевую роль в получении обильного урожая сочных и вкусных плодов.

Растения не способны сами получать органические вещества из почвы. Они нуждаются в помощи. Микроорганизмы могут выступать в качестве посредников, перерабатывая органические материалы и высвобождая для растений питательные элементы, необходимые для роста.

Важно, чтобы после пересадки томаты могли максимально эффективно использовать питательные вещества из почвы, что сказывается на будущем урожае.

Автор блога «Мое любимое подворье» поделился советом по улучшению почвы за счет использования дрожжевого настоя. Этот метод стимулирует развитие почвенной микрофлоры, способствует активному росту корневой системы, укрепляет иммунитет растений.

Для приготовления такого удобрения разведите 100 г дрожжей в 1 литре теплой воды, добавьте 2−3 столовые ложки сахара и оставьте настаиваться в течение двух часов. Затем разведите этот настой в 9 литрах воды и хорошо перемешайте. Полейте растения этим составом, расходуя не менее 0,5 литра удобрения на каждый куст.