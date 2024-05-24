Первая подкормка томатов после пересадки должна быть именно такой: урожая станет в 10 раз больше, если разведете это средство — стимулятор для почвенной микрофлоры
Получить горы сочных, спелых томатов мечтает каждый огородник.
Но даже самые отборные сорта не порадуют урожаем, если не обеспечить растениям правильное питание. Особое внимание – подкормкам после пересадки. Именно в этот период томаты особенно нуждаются в поддержке.
Автор блога «Мое любимое подворье» знает, как помочь рассаде адаптироваться на новом месте и заложить фундамент для будущего урожая. Его секрет – простая, но очень эффективная подкормка на основе дрожжей.
В чем ее преимущество? Дрожжи – это не удобрение в прямом смысле слова, а скорее стимулятор для почвенных микроорганизмов. Они активизируют разложение органики, делая питательные вещества доступными для корней томатов. В результате – мощная корневая система, быстрая приживаемость рассады и крепкий иммунитет.
Готовим волшебный настой:
1. В литре теплой воды растворяем 100 грамм дрожжей и добавляем 2-3 столовые ложки сахара.
2. Оставляем на 2 часа в теплом месте, чтобы дрожжи "проснулись".
3. Разводим наш концентрат в 9 литрах воды и тщательно перемешиваем.
Подкармливаем томаты через 2 недели после высадки, расходуя не менее полулитра на каждое растение.
Дрожжевая подкормка – простой и бюджетный способ помочь вашим томатам набрать силу и порадовать вас щедрым урожаем!
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