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Первая подкормка томатов после пересадки должна быть именно такой: урожая станет в 10 раз больше, если разведете это средство — стимулятор для почвенной микрофлоры

Получить горы сочных, спелых томатов мечтает каждый огородник.

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Получить горы сочных, спелых томатов мечтает каждый огородник.

Но даже самые отборные сорта не порадуют урожаем, если не обеспечить растениям правильное питание. Особое внимание – подкормкам после пересадки. Именно в этот период томаты особенно нуждаются в поддержке.

Автор блога «Мое любимое подворье» знает, как помочь рассаде адаптироваться на новом месте и заложить фундамент для будущего урожая. Его секрет – простая, но очень эффективная подкормка на основе дрожжей.

В чем ее преимущество? Дрожжи – это не удобрение в прямом смысле слова, а скорее стимулятор для почвенных микроорганизмов. Они активизируют разложение органики, делая питательные вещества доступными для корней томатов. В результате – мощная корневая система, быстрая приживаемость рассады и крепкий иммунитет.

Готовим волшебный настой:

1. В литре теплой воды растворяем 100 грамм дрожжей и добавляем 2-3 столовые ложки сахара.
2. Оставляем на 2 часа в теплом месте, чтобы дрожжи "проснулись".
3. Разводим наш концентрат в 9 литрах воды и тщательно перемешиваем.

Подкармливаем томаты через 2 недели после высадки, расходуя не менее полулитра на каждое растение.

Дрожжевая подкормка – простой и бюджетный способ помочь вашим томатам набрать силу и порадовать вас щедрым урожаем!

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