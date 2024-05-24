Получить горы сочных, спелых томатов мечтает каждый огородник.

Но даже самые отборные сорта не порадуют урожаем, если не обеспечить растениям правильное питание. Особое внимание – подкормкам после пересадки. Именно в этот период томаты особенно нуждаются в поддержке.



Автор блога «Мое любимое подворье» знает, как помочь рассаде адаптироваться на новом месте и заложить фундамент для будущего урожая. Его секрет – простая, но очень эффективная подкормка на основе дрожжей.



В чем ее преимущество? Дрожжи – это не удобрение в прямом смысле слова, а скорее стимулятор для почвенных микроорганизмов. Они активизируют разложение органики, делая питательные вещества доступными для корней томатов. В результате – мощная корневая система, быстрая приживаемость рассады и крепкий иммунитет.



Готовим волшебный настой:



1. В литре теплой воды растворяем 100 грамм дрожжей и добавляем 2-3 столовые ложки сахара.

2. Оставляем на 2 часа в теплом месте, чтобы дрожжи "проснулись".

3. Разводим наш концентрат в 9 литрах воды и тщательно перемешиваем.



Подкармливаем томаты через 2 недели после высадки, расходуя не менее полулитра на каждое растение.



Дрожжевая подкормка – простой и бюджетный способ помочь вашим томатам набрать силу и порадовать вас щедрым урожаем!