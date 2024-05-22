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Первая подкормка помидоров после пересадки должна быть такой: урожая станет в 10 раз больше, если разведете это средство — стимулятор для почвенной микрофлоры

Регулярный уход, правильные подкормки и внимание к растениям помогают получить обильный и вкусный урожай помидоров.

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Томатный урожай зависит от заботы, которую огородник вкладывает в свои растения. Регулярный уход, правильные подкормки и внимание к растениям помогают получить обильный и вкусный урожай помидоров.

Растения не могут сами извлекать питательные вещества из почвы, поэтому им нужна помощь. Микроорганизмы могут стать отличными помощниками, поскольку они способны разлагать органические вещества и высвобождать питательные элементы, делая их доступными для растений.

После пересадки томатов важно обеспечить растениям максимальное количество питательных веществ из почвы, так как это напрямую влияет на будущий урожай.

Блогер из "Мое любимое подворье" поделился советом о том, как сделать почву наиболее плодородной. Он предлагает подкормить грядки настоем дрожжей, который является мощным стимулятором для почвенной микрофлоры.

Этот метод способствует активному росту корневой системы, ускоряет приживаемость кустов и укрепляет их иммунитет, если применить его через две недели после посадки. Для приготовления подкормки нужно развести 100 г дрожжей в 1 литре теплой воды, добавить 2-3 ст. ложки сахара и оставить настаиваться в течение двух часов. Затем развести дрожжевой настой в 9 литрах воды, хорошо перемешать и полить растения. На каждый куст следует использовать не менее 0,5 литра удобрения.

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