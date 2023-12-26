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Перевернется с ног на голову: Глоба предрекла одному знаку зодиака начало новой жизни в январе 2024

Перевернется с ног на голову: Глоба предрекла одному знаку зодиака начало новой жизни в январе 2024

bogatyr.club

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Знаменитый астролог Тамара Глоба рассказала, что только у представителей одного зодиакального созвездия в новом 2024 году начнется сплошная белая полоса везения и радости: этот знак зодиака будет на особенном счету у Вселенной, пишет progorod43.

Телец

Согласно гороскопу, уже с января родившиеся под созвездием тельца начнут ощущать, как их настроение и в целом жизнь стремительно улучшаются. Звезды обещают им новые знакомства, интересные поездки, отношения, улучшение финансового положения.

Астролог предупреждает тельцов, что им ни в коем случае нельзя упускать ни единого шанса, подаренного Вселенной: всех их начинания будут поддерживаться самими небесами. Год Зеленого Дракона станет для представителей данного знака зодиака очень благоприятным временем для создания собственного бизнеса или смены места жительства.

Одинокие тельцы встретят человека, который окрасит их жизнь новыми яркими красками, и заставит их сердце искренне полюбить. Он будет для родившихся под созвездием воздушной стихии родной душой, с которой у них сложатся долгие и крепкие отношения.

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