Перестанет работать уже в начале апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

В начале апреля жителей России ждут важные изменения в работе популярного мессенджера WhatsApp.

Технические обновления затронут приложение, что приведет к его недоступности на устаревших устройствах, сообщает издание Primpress.

Эксперты пояснили, что новые требования относятся к операционным системам устройств, на которых установлен этот мессенджер. С апреля WhatsApp прекратит поддержку смартфонов с Android версии ниже 5.0, а также устройств Apple с iOS ниже 12. Обладатели телефонов с KaiOS должны обновиться до версии 2.5.0 или выше, включая модели JioPhone и JioPhone 2.

Разработчики утверждают, что такие меры направлены на увеличение безопасности пользователей и обеспечение совместимости с современными стандартами защиты данных. Пользователям ПК также предстоит адаптироваться: доступ к мессенджеру будет доступен только с Windows 10.1 и более поздних версий, а также MacOS 11 и выше.

Эксперты подчеркивают, что обновление – необходимый шаг для повышения эффективности и безопасности приложения, одновременно предупреждая пользователей о предстоящих ограничениях. Российские пользователи WhatsApp должны будут обновить свои устройства или перейти на более новые модели для продолжения пользования сервисом.