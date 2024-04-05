Перестанет работать уже в апреле: Whatsapp принял новое решение для всех граждан России

WhatsApp, ведущий мессенджер в России, объявил о значительных изменениях в требованиях к устройствам, которые вступят в силу уже в апреле.

Эти обновления повлияют на множество пользователей, поскольку приложение ужесточает свои технические нормы, исключая поддержку старых устройств.

Согласно новым правилам, приложение будет функционировать только на устройствах с Android версии 5.0 и выше, оставляя владельцев более старых моделей без доступа к мессенджеру. Аналогичные обновления затрагивают и пользователей Apple: поддержка WhatsApp продолжится только на устройствах с iOS 12 и более новыми версиями. Для устройств на базе KaiOS требуется минимум версия 2.5.0, что включает в себя модели JioPhone и JioPhone 2.

Изменения также касаются десктопных версий: доступ к WhatsApp будет возможен только для операционных систем Windows, начиная с версии 10.1, и macOS, начиная с версии 11.

Эксперты подчеркивают, что обновление направлено на улучшение функциональности и безопасности сервиса для пользователей. Однако это решение оставит значительное количество пользователей старых моделей устройств без возможности использования мессенджера уже в ближайшем будущем.