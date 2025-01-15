«Перестанет работать уже с сегодняшнего дня»: смартфоны россиян останутся без доступа к WhatsApp

С 1 января 2025 года мессенджер WhatsApp прекращает свою работу на ряде старых смартфонов, что лишит их владельцев возможности общаться через популярное приложение.

Это решение касается устройств, работающих на операционных системах Android версии 4.4 KitKat и ниже.

Почему прекращается поддержка старых смартфонов?

Разработчики WhatsApp регулярно обновляют приложение, внедряя новые функции и улучшая его безопасность. Многие из этих обновлений требуют современной аппаратной базы и актуального программного обеспечения. Старые устройства уже не способны справляться с требованиями мессенджера, что замедляет его развитие и создаёт уязвимости для пользователей.

Кроме того, поддержка устаревших моделей требует значительных ресурсов, которые могли бы быть направлены на улучшение функционала для современных гаджетов.

Какие устройства потеряют доступ к WhatsApp?

Среди моделей, которые больше не будут поддерживать WhatsApp, оказались устройства брендов Samsung, Motorola, HTC, LG, Sony, дата выпуска которых равна 10 и более годам. Их технические характеристики уже не соответствуют современным требованиям приложения.

Что делать владельцам старых смартфонов?

Чтобы не потерять доступ к мессенджеру и сохранить важные данные, пользователям рекомендуется предпринять следующие шаги:

Создать резервную копию данных:

Откройте WhatsApp, перейдите в раздел «Настройки».

Выберите пункт «Чаты», затем «Резервное копирование чатов».

Нажмите «Создать резервную копию» и дождитесь завершения процесса.

Перейти на современное устройство:

Приобретите смартфон с актуальной версией операционной системы Android или iOS.

Установите WhatsApp, войдите в свой аккаунт и восстановите данные из резервной копии.

Рассмотреть альтернативы: если замена устройства невозможна, можно временно использовать другие мессенджеры, которые поддерживаются на старых моделях. Однако такие приложения часто уступают WhatsApp в безопасности и функционале.

Как WhatsApp относится к устаревшим устройствам?

Прекращение поддержки старых смартфонов связано с необходимостью сосредоточить усилия на разработке новых функций и обеспечении высокого уровня безопасности. По мнению представителей компании, использование устаревших моделей подвергает риску как данные пользователя, так и общую стабильность приложения.

Глобальные изменения в работе мессенджеров

Такие изменения затрагивают не только владельцев Android-устройств. Уже в мае 2025 года WhatsApp перестанет работать на iPhone, использующих iOS ниже версии 15.1, что затронет такие модели, как iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Если вы всё ещё используете устаревший смартфон, важно заранее подготовиться к изменениям, чтобы не потерять доступ к важной информации. Приобретение современного устройства позволит не только продолжить пользоваться WhatsApp, но и обеспечить себя надёжной и безопасной связью.

