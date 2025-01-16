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«Перестанет работать уже с сегодня»: смартфоны россиян останутся без доступа к WhatsApp

С 1 января 2025 года популярный мессенджер What...

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С 1 января 2025 года популярный мессенджер WhatsApp прекращает поддержку ряда устаревших смартфонов, что может оставить некоторых пользователей без доступа к приложению.

Причины прекращения поддержки

Основная причина такого решения — технологические ограничения старых устройств. Современные функции, включая элементы искусственного интеллекта, требуют более мощного аппаратного обеспечения и обновлённых операционных систем. Устаревшие версии Android и iOS не способны обеспечить необходимый уровень безопасности и производительности для корректной работы приложения.

Какие устройства утратят доступ к WhatsApp?

Среди устройств, которые потеряют поддержку WhatsApp с 1 января 2025 года, следующие:

Android: Смартфоны с версией операционной системы Android 4.4 KitKat и ниже. Это включает модели, выпущенные в период с 2012 по 2014 годы, такие как Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Motorola Moto G (1-го поколения), HTC One X, LG Nexus 4 и Sony Xperia Z.
ITZINE.RU

iOS: Устройства Apple, работающие на iOS ниже версии 15.1, потеряют поддержку с 5 мая текущего года. Это касается моделей iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.
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Как подготовиться к изменениям?

  • Проверьте версию операционной системы:

Android: Перейдите в «Настройки» > «О телефоне» > «Версия Android».

iOS: Откройте «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Версия ПО».

  • Обновите операционную систему:

Если для вашего устройства доступны обновления до более новых версий ОС, установите их.

  • Создайте резервную копию данных WhatsApp:

Android: В WhatsApp перейдите в «Настройки» > «Чаты» > «Резервное копирование чатов» и сохраните данные в Google Диск.

iOS: В WhatsApp выберите «Настройки» > «Чаты» > «Резервная копия» и сохраните данные в iCloud.

  • Рассмотрите обновление устройства:

Если ваше устройство не поддерживает обновление до актуальной версии ОС, подумайте о приобретении нового смартфона, совместимого с последними версиями Android или iOS.

Альтернативные мессенджеры

Если обновление устройства не представляется возможным, рассмотрите использование других мессенджеров, которые продолжают поддерживать старые версии операционных систем. Однако учтите, что такие приложения могут иметь ограниченный функционал и уровень безопасности.

Прекращение поддержки устаревших устройств — стандартная практика для технологических компаний, стремящихся обеспечить безопасность и внедрение новых функций. Пользователям рекомендуется своевременно обновлять свои устройства и программное обеспечение, чтобы оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами современных технологий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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