Перестанет работать уже с начала апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

В начале апреля россиян ожидает значительное обновление в работе популярного мессенджера WhatsApp.

Изменения коснутся технических требований приложения, что приведет к его недоступности на устаревших устройствах, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты объяснили, что обновленные требования касаются операционных систем устройств, на которых установлен мессенджер. С апреля WhatsApp прекратит поддержку смартфонов с Android ниже версии 5.0, а также устройств Apple, работающих на iOS ниже 12 версии. Пользователи телефонов с KaiOS должны иметь версию 2.5.0 или выше, в том числе это касается моделей JioPhone и JioPhone 2.

Такие меры, по утверждению разработчиков, направлены на усиление безопасности пользователей, гарантируя совместимость с современными стандартами защиты данных. Ограничения также затронут пользователей ПК: доступ в мессенджер будет возможен только с операционных систем Windows 10.1 и новее, а также macOS 11 и выше.

Эксперты подчеркнули, что обновление является необходимым шагом для повышения эффективности и безопасности приложения, в то же время предостерегая пользователей об ограничениях, которые вступят в силу уже на следующей неделе. Российские пользователи WhatsApp столкнутся с необходимостью обновления своих устройств или перехода на более новые модели для продолжения использования сервиса.