Новости России
· Ульяна Сенько

Перестанет работать уже с начала апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

Перестанет работать уже с начала апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

808.media

Подписаться в Telegram

В начале апреля россиян ожидает значительное обновление в работе популярного мессенджера WhatsApp.

Изменения коснутся технических требований приложения, что приведет к его недоступности на устаревших устройствах, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты объяснили, что обновленные требования касаются операционных систем устройств, на которых установлен мессенджер. С апреля WhatsApp прекратит поддержку смартфонов с Android ниже версии 5.0, а также устройств Apple, работающих на iOS ниже 12 версии. Пользователи телефонов с KaiOS должны иметь версию 2.5.0 или выше, в том числе это касается моделей JioPhone и JioPhone 2.

Такие меры, по утверждению разработчиков, направлены на усиление безопасности пользователей, гарантируя совместимость с современными стандартами защиты данных. Ограничения также затронут пользователей ПК: доступ в мессенджер будет возможен только с операционных систем Windows 10.1 и новее, а также macOS 11 и выше.

Эксперты подчеркнули, что обновление является необходимым шагом для повышения эффективности и безопасности приложения, в то же время предостерегая пользователей об ограничениях, которые вступят в силу уже на следующей неделе. Российские пользователи WhatsApp столкнутся с необходимостью обновления своих устройств или перехода на более новые модели для продолжения использования сервиса.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Лонгриды

день назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

сетка на вентиляцию против тараканов

Новости Татарстана

день назад

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

Интересное в Казани

3 дня назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»

ремонт стен в квартире цены в Москве

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, когда в Татарстане пройдут последние звонки и выпускные вечера

Новости Казани

19 часов назад

В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане пообещали аномально теплые апрель и июль

Новости Казани

17 часов назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей
Лонгриды
день назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Татарстана

16 часов назад

Татарстану не хватает логистов с высшим образованием

Новости Казани

17 часов назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей

Новости Казани

18 часов назад

На содержание фонтанов в Казани направят 25 млн рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане пообещали аномально теплые апрель и июль
Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?
Лонгриды
2 дня назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Новости Татарстана

19 часов назад

Авдонина рассказала, когда в Татарстане начнется нашествия клещей

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане за 3 месяца корью заболело больше, чем за весь 2023 год

Новости Казани

19 часов назад

В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе
В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок
Новости Казани
3 дня назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок