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Перестанет работать уже с апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

Перестанет работать уже с апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

uprostim.com

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В свете новых обновлений, WhatsApp, один из ведущих мессенджеров в России, вводит изменения в критерии совместимости, которые вступят в силу с 27 марта.

Эти модификации повлияют на значительное число пользователей, поскольку приложение ограничит доступ для устройств с устаревшими ОС.

Согласно последним объявлениям, WhatsApp устанавливает новые стандарты для доступности своего сервиса. Для продолжения использования приложения владельцы устройств на Android должны обновиться до версии 5.0 или более новой. Для пользователей устройств Apple минимальное требование теперь составляет iOS 12.

Те, кто использует устройства с KaiOS, в том числе JioPhone и JioPhone 2, должны обеспечить обновление операционной системы до версии 2.5.0 или более новой. Пользователи, предпочитающие доступ к мессенджеру через компьютер, должны иметь установленные Windows 10.1 или новее, либо macOS 11 или более новую версию.

Эксперты утверждают, что такие обновления предназначены для повышения защиты пользовательских данных и оптимизации работы сервиса, обеспечивая более стабильную и безопасную среду для общения. Настоящие модификации подчеркивают значимость поддержания обновленности программного обеспечения для гарантирования безопасности и эффективной коммуникации.

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