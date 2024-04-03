Перестанет работать уже с апреля: Whatsapp принял новое решение для всех граждан России
imghub.ru
Популярный мессенджер WhatsApp анонсировал изменения в технических требованиях, влияющие на доступность приложения на старых устройствах.
С начала апреля, приложение ужесточит свои требования к операционным системам, что окажет влияние на пользователей в России и за её пределами.
Для продолжения использования мессенджера, смартфоны на базе Android должны быть обновлены до версии 5.0 или более новой. Владельцы устройств с устаревшими ОС столкнутся с ограничением доступа к сервису. Аналогично, для устройств Apple необходима операционная система iOS 12 или новее.
Также вводятся обновления для телефонов с KaiOS, где минимальной требуемой версией будет 2.5.0. Это изменение затронет пользователей JioPhone и JioPhone 2. Что касается доступа к WhatsApp через компьютеры, то теперь он будет возможен только на системах Windows 10.1 и выше, а также на устройствах с macOS 11 и более новыми версиями.
Эти меры были введены с целью повышения безопасности и стабильности работы сервиса для всех пользователей. Специалисты советуют проверить версии операционных систем своих устройств и при необходимости выполнить обновление для предотвращения потери доступа к приложению.
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