Популярный мессенджер WhatsApp анонсировал изменения в технических требованиях, влияющие на доступность приложения на старых устройствах.

С начала апреля, приложение ужесточит свои требования к операционным системам, что окажет влияние на пользователей в России и за её пределами.

Для продолжения использования мессенджера, смартфоны на базе Android должны быть обновлены до версии 5.0 или более новой. Владельцы устройств с устаревшими ОС столкнутся с ограничением доступа к сервису. Аналогично, для устройств Apple необходима операционная система iOS 12 или новее.

Также вводятся обновления для телефонов с KaiOS, где минимальной требуемой версией будет 2.5.0. Это изменение затронет пользователей JioPhone и JioPhone 2. Что касается доступа к WhatsApp через компьютеры, то теперь он будет возможен только на системах Windows 10.1 и выше, а также на устройствах с macOS 11 и более новыми версиями.

Эти меры были введены с целью повышения безопасности и стабильности работы сервиса для всех пользователей. Специалисты советуют проверить версии операционных систем своих устройств и при необходимости выполнить обновление для предотвращения потери доступа к приложению.