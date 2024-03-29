Перестанет работать уже с 1 апреля: Whatsapp принял новое решение для всех российских граждан

В России анонсировали обновление технических требований для пользователей WhatsApp, в результате чего приложение прекратит работу на устаревших устройствах уже в начале апреля.

Это изменение затронет многие модели смартфонов, как на базе Android, так и iOS, если их операционные системы не соответствуют новым стандартам, определенным разработчиками приложения.

В частности, WhatsApp больше не будет функционировать на устройствах с Android ниже версии 5.0 и на устройствах Apple с операционной системой ниже iOS 12. Также ограничения коснутся и устройств на базе KaiOS, где требуется версия 2.5.0 и выше. Поддержка будет продолжена только для актуальных версий операционных систем, обеспечивая таким образом высокий уровень безопасности и стабильность работы сервиса.

Для веб-версии мессенджера и использования приложения на компьютерах теперь необходимы Windows 10.1 или более поздние версии и macOS 11 и выше. Эти меры направлены на повышение безопасности пользовательских данных и обеспечение более качественного взаимодействия с сервисом. Тем, кто использует устаревшие устройства, предстоит обновить их или перейти на новые для продолжения использования WhatsApp.