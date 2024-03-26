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Перестанет работать уже с 1 апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

Перестанет работать уже с 1 апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

твойгород.com

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WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров в России, объявил о значимом обновлении, которое затронет многих пользователей.

С 26 марта приложение изменит свои технические требования, ограничив доступ к сервису для владельцев старых устройств, сообщает PRIMPRESS.

Согласно новым требованиям, WhatsApp прекратит поддержку смартфонов на базе устаревших операционных систем. Для Android устройств необходима версия 5.0 и выше, тогда как владельцам iPhone нужно обновиться до iOS 12 или новее для непрерывного доступа к мессенджеру.

Пользователи устройств с операционной системой KaiOS должны убедиться, что их версия ОС обновлена до 2.5.0 или выше, чтобы продолжить использование WhatsApp без ограничений.

Обновления также коснутся пользователей компьютеров. Доступ к WhatsApp Web будет возможен только для тех, кто использует операционные системы Windows 10.1 и более новые версии, а также macOS 11 и выше.

Разработчики утверждают, что эти изменения направлены на повышение безопасности и стабильности работы мессенджера для всех пользователей. Введение новых требований позволит обеспечить лучшую защиту данных и повысить эффективность сервиса.

Пользователям, чьи устройства не соответствуют новым требованиям, рекомендуется обновить операционные системы или, при необходимости, перейти на более новые модели устройств для сохранения доступа к WhatsApp.

Это обновление подчеркивает важность постоянного обновления программного обеспечения для обеспечения безопасности и доступности современных цифровых сервисов.

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