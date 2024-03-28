Перестанет работать уже с 1 апреля: Whatsapp принял новое решение для всех граждан России

Россиян информируют о значительных изменениях в работе широко используемого мессенджера WhatsApp, которые начнут действовать с начала следующей рабочей недели, начиная с 1 апреля.

Изменения затронут технические требования для доступа к приложению, а именно — совместимость с операционными системами на различных устройствах.

Согласно предоставленным данным, WhatsApp обновит свои требования к ОС, и в результате, приложение больше не будет функционировать на устройствах с устаревшими версиями операционных систем. Конкретно, приложение перестанет поддерживать устройства с Android ниже версии 5.0 и устройства на iOS, которые работают на версиях ниже iOS 12. Также обновления коснутся устройств на KaiOS, требуя минимум версию 2.5.0.

Ограничения также распространяются на доступ к приложению через компьютеры, где теперь необходима Windows 10.1 или более новая версия, а также macOS 11 и выше. Эти меры, как объясняют разработчики, предприняты для повышения безопасности пользователей и обеспечения стабильной работы приложения. Многие пользователи столкнутся с этими изменениями уже в ближайшее время, и им рекомендуется обновить свои устройства, чтобы продолжить пользоваться мессенджером без ограничений.