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Перерабатываю весь перец по этому рецепту: уплетается банка за банкой

Когда урожай перца особенно богат, хочется найт...

mos.ru

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Когда урожай перца особенно богат, хочется найти рецепт, который не только сохранит его вкус, но и позволит насладиться им до последнего кусочка.

Этот способ переработки перца стал настоящим хитом у многих хозяек: приготовленная по этому рецепту заготовка буквально исчезает со стола, и баночка за баночкой открывается всю зиму. Сладкий, пряный и невероятно ароматный перец станет любимым дополнением к любому блюду и настоящим украшением зимнего стола.

Что понадобится для рецепта

Ингредиенты для этого рецепта доступны каждому, а сам процесс приготовления не займет много времени. На 1 килограмм перца вам потребуется:

  • 1 стакан уксуса 9% — придаст перцу легкую кислинку и сохранит его свежесть.
  • 1 стакан сахара — сделает перец сладковатым, добавив ему пикантные нотки.
  • 0,5 стакана растительного масла — сделает вкус более насыщенным.
  • 2 столовые ложки соли — добавит легкую пряность.
  • Пара лавровых листов и несколько горошин черного перца — для аромата.
  • Чеснок и зелень по вкусу — для пикантности (рекомендуется 3–4 зубчика чеснока и пара веточек укропа или петрушки).

Шаги приготовления

  1. Подготовка перца: промойте и нарежьте перец полосками или кольцами — как вам больше нравится. Заранее подготовленные кусочки облегчат процесс консервирования.
  2. Маринад: в кастрюле соедините уксус, сахар, растительное масло, соль, лавровый лист и черный перец горошком. Доведите до кипения, помешивая, чтобы растворились соль и сахар.
  3. Бланширование: как только маринад закипит, добавьте нарезанный перец. Держите на огне его 10 минут, чтобы он стал мягким, но сохранил свою форму и яркий цвет.
  4. Добавление чеснока и зелени: за минуту до окончания варки добавьте нарезанный чеснок и зелень. Это придаст заготовке дополнительный аромат.
  5. Закатывание в банки: разложите горячий перец по стерилизованным банкам, залейте маринадом до самого верха. Закатайте банки крышками и поставьте их вверх дном, укрыв одеялом для постепенного остывания.

Почему этот рецепт такой популярный?

Этот рецепт уникален своим сочетанием вкусов — сладкого, острого и кисловатого, благодаря чему перец подходит к множеству блюд: его можно добавлять в салаты, подавать к мясу, использовать как самостоятельную закуску. Банки с перцем исчезают так быстро, что обычно уже через несколько недель приходится открывать новую.

Советы по хранению

Храните готовые банки в прохладном, темном месте — это может быть погреб, кладовая или даже просто прохладное место на кухне. Перец по этому рецепту отлично сохраняется до весны, не теряя своего вкуса и аромата.

Этот рецепт переработки перца станет любимым для тех, кто любит простоту и яркий вкус. Попробуйте приготовить, и он наверняка займет почетное место среди ваших заготовок на зиму!

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