Перерабатываю весь перец по этому рецепту: банка уплетается за банкой

Если у вас накопилось много свежих плодов перца, не упустите возможность переработать их по уникальному рецепту, который обязательно понравится всей семье.

Этот способ приготовления маринованного перца стал настоящим хитом среди любителей домашних заготовок. В результате получаются аппетитные кусочки, которые съедаются за пару дней!

Почему именно этот рецепт?

Маринованный перец по этому рецепту — универсальная закуска, которая прекрасно дополнит любой стол. Перец получается нежным, ароматным и с легкой кислинкой, что делает его отличным дополнением к мясным блюдам, пасте или просто как самостоятельную закуску. Банка с таким перцем едва успевает занять место в холодильнике, как уже оказывается пустой.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся простые и доступные продукты:

Свежий болгарский перец — 2 кг (лучше использовать мясистые сорта)

Вода — 1 литр

Сахар — 100 г

Соль — 1,5 столовые ложки

Уксус 9% — 200 мл

Подсолнечное масло — 100 мл

Чеснок — 3–5 зубчиков

Лавровый лист — 2–3 штуки

Перец горошком — 5–6 горошин

Пошаговый рецепт

Подготовка перца: промойте перец, удалите плодоножки и семена. Нарежьте перец на дольки или полоски, в зависимости от желаемого размера закуски. Приготовление маринада: в кастрюле соедините воду, соль, сахар, уксус и подсолнечное масло. Доведите смесь до кипения, затем добавьте лавровый лист и перец горошком. Маринование перца: в кипящий маринад положите нарезанный перец и варите его 5–7 минут, пока кусочки слегка не размягчатся. Добавьте нарезанный чеснок за минуту до конца варки, чтобы придать аромату особую пикантность. Закладка в банки: в заранее стерилизованные банки аккуратно уложите перец, плотно заполняя их. Залейте горячим маринадом, чтобы он полностью покрыл перец. Консервация: закатайте банки стерильными крышками, переверните вверх дном и накройте полотенцем. Оставьте остывать при комнатной температуре. После остывания храните в прохладном месте.

Советы для идеального маринованного перца

Для пикантности можно добавить в маринад щепотку чили или острый перец.

Используйте разноцветные сорта болгарского перца — это добавит яркости и красок закуске.

Если любите более сладкие заготовки, можно увеличить количество сахара на 10–20 г, сохранив пропорции соли и уксуса.

Этот простой рецепт маринованного перца — настоящая находка для тех, кто хочет переработать большой урожай овощей. Приятная текстура и гармоничный вкус делают его фаворитом на любом столе. Заготовьте несколько банок и готовьтесь к тому, что они будут «уплетаться» за считанные дни!

