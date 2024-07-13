Перерабатывать больше не понадобится: возраст выхода на пенсию сократят за каждый отработанный год
poisktv.ru
Россия привлекает внимание к Крайнему Северу, предлагая новые, более выгодные условия для работы в суровых климатических условиях. Одна из главных нововведений — изменения в пенсионной системе.
Северный стаж: каждый год на счету
Теперь жители Крайнего Севера смогут выйти на пенсию досрочно: женщины — в 50 лет, мужчины — в 55 лет. Главное условие — необходимый стаж работы в регионе. «Каждый отработанный на Севере год приближает к заслуженному отдыху», — подчеркивает пенсионный эксперт Сергей Власов.
Не хватает стажа? Есть решение!
Для тех, кто не успел наработать нужное количество лет на Севере, предусмотрены компенсационные механизмы: пенсионный возраст будет снижаться за каждый дополнительный год работы.
Забота о северянах — приоритет государства
Обновленная пенсионная политика — это не только способ привлечь людей на Крайний Север, но и проявление заботы о тех, кто там живет и работает. Достойные условия труда и ранний выход на пенсию — это гарантия стабильности и уверенности в завтрашнем дне для каждого северянина, подчеркивает «Progorod43».
Подобные меры делают регион более привлекательным не только для нынешних, но и для будущих поколений, что способствует его устойчивому развитию.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань