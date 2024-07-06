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Перерабатывать больше не нужно: пенсионный возраст сократят за каждый отработанный год

Российское пенсионное законодательство претерпело важные изменения, направленные на поддержку граждан.

maxhomeinvest.ru

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Российское пенсионное законодательство претерпело важные изменения, направленные на поддержку жителей Крайнего Севера. Теперь каждый «лишний» год работы в суровых условиях приближает заслуженный отдых, подчеркивает эксперт по пенсионным вопросам.

Пенсионная реформа с человеческим лицом

Несмотря на общее повышение пенсионного возраста, для трудившихся на севере сделано исключение. Новые правила позволяют им сократить период ожидания пенсии, что стало долгожданным облегчением для этой категории граждан.

Условия для досрочной пенсии

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо соответствовать ряду условий:

  • Страховой стаж: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
  • Стаж работы на севере: минимум 15 лет (или 20 лет в аналогичных экстремальных условиях).

Альтернативный вариант для тех, кто не успел накопить достаточно стажа:

  • Минимум 7,5 лет работы на севере.
  • За каждый год сверх нормы пенсионный возраст снижается на 4 месяца.

Двойная польза от новых правил

Как отмечает progorod43, такая система не только поощряет людей трудиться в сложных климатических условиях, но и дает возможность раньше выйти на пенсию, что положительно сказывается на качестве жизни людей после завершения трудовой деятельности. Пенсионная реформа призвана обеспечить более справедливое и адресное распределение пенсионных выплат, учитывая особенности труда разных категорий граждан.

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