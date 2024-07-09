Перерабатывать больше не надо: возраст выхода на пенсию сократят за каждый отработанный год

Россияне, долгие годы работавшие в экстремальных условиях Крайнего Севера, теперь могут рассчитывать на более ранний выход на пенсию благодаря новым правилам учёта трудового стажа в сложных климатических условиях.

Сергей Власов, специалист по пенсионным вопросам, уточняет, что каждый год работы за пределами установленных норм теперь ускоряет приближение пенсионного отдыха.

Льготы остаются действительными несмотря на недавние изменения в пенсионной системе.

Несмотря на повышение пенсионного возраста в России, для тех, кто проработал на Севере, продолжают действовать специальные условия:

Женщинам необходимо иметь 20 лет общего стажа, в том числе 15 лет работы на Крайнем Севере или 20 лет в равнозначных условиях.

Мужчинам нужно 25 лет общего стажа, включая 15 лет на Севере или 20 лет в аналогичных условиях.

Новая политика пенсионных накоплений учитывает дополнительные льготы. Если вы не достигли необходимого стажа, не отчаивайтесь. Наличие 7,5 лет работы на Севере позволяет уменьшать пенсионный возраст на четыре месяца за каждый дополнительный год труда.

Такой подход к «северному стажу» стимулирует ранний выход на пенсию и делает работу в отдалённых регионах более привлекательной, облегчая жизнь северян и улучшая условия их труда, как отмечает progorod43.