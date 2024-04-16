Перерабатывать больше не надо: в России пенсионный возраст сократят за каждый отработанный год

В России начался новый этап в реформировании пенсионной системы, который касается улучшения условий для граждан, трудящихся на севере страны.

Недавно введенные льготы позволяют существенно сокращать пенсионный возраст для работников в этих сложных климатических условиях.

Какие нововведения вступили в силу?

По информации пенсионного эксперта Сергея Власова, теперь каждый дополнительный год работы в условиях Крайнего Севера не только укрепляет пенсионные активы, но и позволяет уйти на заслуженный отдых раньше обычного срока. Для того чтобы воспользоваться этой льготой, необходимы следующие условия:

Стандартный стаж: Женщины должны иметь не менее 20 лет страховых взносов, мужчины — 25 лет.

Учет северного стажа: Необходимо подтверждение не менее 15 лет работы в условиях Крайнего Севера или 20 лет в районах с сопоставимыми условиями.

Альтернативная льгота: Для тех, кто не может достичь полного северного стажа, предусмотрена возможность уменьшения требований до 7,5 лет работы.

За каждый год работы сверх этих норм пенсионный возраст сокращается на четыре месяца, что может значительно ускорить переход на пенсию.

Эти меры являются признанием государством трудностей, с которыми сталкиваются работники в северных регионах. Жесткие климатические условия требуют особых усилий и значительно утяжеляют трудовую деятельность, поэтому ускоренный выход на пенсию является формой компенсации за эти трудности.