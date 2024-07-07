Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Перерабатывать больше не надо: в РФ пенсионный возраст сократят за каждый отработанный год

Российское законодательство недавно анонсировало изменения пенсионной системы.

33.rosprofprom.ru

Подписаться в Telegram

Российское пенсионное законодательство недавно обновилось с изменениями, специально разработанными для поддержки жителей Крайнего Севера, создавая условия для более раннего выхода на пенсию для тех, кто работает в суровых климатических условиях.

Детали пенсионной реформы

Реформа учитывает тяжелые условия труда на севере, предоставляя возможность сокращения периода до пенсии. Это стало значимым облегчением для многих работников, у которых есть возможность раньше завершить трудовую деятельность благодаря новым льготным условиям.

Условия для получения досрочной пенсии

  • Чтобы квалифицироваться для досрочного выхода на пенсию, необходимо удовлетворить следующие критерии:
  • Необходимый страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
  • Минимальный стаж работы в условиях Крайнего Севера или аналогичных экстремальных условиях должен быть не менее 15 лет.

Для тех, кто не набрал нужный стаж, предусмотрен альтернативный вариант:

  • Требуется минимум 7,5 лет работы на севере.
  • За каждый дополнительный год работы сверх установленной нормы, пенсионный возраст снижается на 4 месяца.

Преимущества изменений в пенсионном законодательстве

Эти изменения не только стимулируют труд в сложных климатических условиях, но и позволяют работникам раньше выйти на заслуженный отдых, значительно повышая их качество жизни после завершения карьеры. Пенсионная реформа направлена на создание более справедливой системы распределения пенсионных выплат, учитывающей особенности труда различных категорий граждан.

Эти меры представляют собой часть более широких усилий правительства по обеспечению социальной поддержки граждан, работающих в особо тяжелых и неблагоприятных условиях.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

18 часов назад

«Аэрофлот» отменил на 7 июля сообщение между Москвой и Казанью

Гид по скидкам Казани

день назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

удаление плесени холодным туманом

Новости Татарстана

19 часов назад

Президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана раскритиковала систему образования

Новости Казани

2 дня назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

объявления отделочные работы в Уфе

Новости Казани

19 часов назад

Цыгане начали обманывать водителей на дорогах Казани

Лонгриды

день назад

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

Новости Казани

день назад

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте

Новости Казани

22 часа назад

Умер учёный, создатель системы «свой-чужой» Ильдус Мостюков
Новости Татарстана
3 дня назад

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

Новости Татарстана

49 минут назад

В Дрожжановском районе столкнулись две легковушки

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

Новости Казани

17 часов назад

Лесной пожар начался на Лебяжье

Новости Татарстана

19 часов назад

В Нижнекамском селе утонул местный житель
Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом
Новости Татарстана
день назад

Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом

Новости Казани

20 часов назад

Евгения Медведева посетила Казань

Новости Казани

21 час назад

Властей Казани накажут за слишком длинный пешеходный переход

Новости Татарстана

21 час назад

Казанский футбольный клуб продают на Авито
Казанский предприниматель возрождает древние традиции каменного зодчества
Интересное в Казани
5 дней назад

Казанский предприниматель возрождает древние традиции каменного зодчества
Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями
Новости Казани
день назад

Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями