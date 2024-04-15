Перерабатывать больше не надо: пенсионный возраст сократят за каждый отработанный год

Российская пенсионная система претерпевает важные изменения, особенно выгодные для тех, кто много лет трудился на севере страны.

Сергей Власов, специалист по пенсионным вопросам, подчеркивает, что новые правила позволяют ускорить выход на пенсию за счет учета каждого дополнительного года работы за пределами обычных требований.

Эти нововведения направлены на поддержку людей, накопивших значительный стаж в условиях Крайнего Севера. Последние пенсионные реформы, хотя и увеличили пенсионный возраст, включают специальные льготы для жителей северных районов, что позволяет им раньше завершить трудовую деятельность.

Для получения права на пенсию женщинам необходимо иметь 20 лет страховых взносов, мужчинам — 25 лет. Для признания стажа на Севере требуется не менее 15 лет работы в таких условиях, в то время как для районов с сопоставимыми условиями — не менее 20 лет. Существует также льгота для тех, кто отработал на Севере не менее 7,5 лет, с возможностью сокращения пенсионного возраста на четыре месяца за каждый дополнительный год работы.

Эти правила открывают дополнительные возможности для уменьшения времени до начала пенсии, предоставляя значительные преимущества для тех, кто долгие годы работал в экстремальных условиях, сообщает pg21.