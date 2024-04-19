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Перерабатывать больше не имеет смысла: в РФ пенсионный возраст сократят за каждый отработанный год

Перерабатывать больше не имеет смысла: в РФ пенсионный возраст сократят за каждый отработанный год

mykaleidoscope.ru

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В России введен новый этап пенсионной реформы, нацеленной на поддержку жителей Крайнего Севера, работающих в условиях экстремального климата. Эта реформа упрощает процедуру выхода на пенсию, признавая особенности их труда.

Основные положения реформы включают:

  • Критерии трудового стажа: Женщинам требуется накопить не менее 20 лет страховых взносов, мужчинам — 25 лет для права на пенсию.
  • Условия северного стажа: Чтобы претендовать на полные льготы, работники должны доказать от 15 до 20 лет работы в экстремальных условиях севера.
  • Гибкость в требованиях к стажу: Работникам, не достигшим полного северного стажа, предоставляется возможность сократить требуемый стаж до 7,5 лет.
  • Сокращение пенсионного возраста: Каждый дополнительный год работы на Крайнем Севере позволяет уменьшить пенсионный возраст на четыре месяца.

Сергей Власов, специалист в области пенсионного обеспечения, отмечает, что эта реформа признает сложности работы в суровых условиях и предоставляет работникам возможность раннего выхода на пенсию. Это выражение благодарности за их вклад в развитие экономики страны.

Данная инициатива является частью более широкой стратегии правительства по созданию равных условий для всех граждан, особенно для тех, кто вынужден работать в крайне тяжелых климатических условиях. Это подчеркивает стремление страны к обеспечению достойного уровня жизни и социальной защиты всех своих граждан.

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