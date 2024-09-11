В последние годы глобальная политическая и экономическая ситуация неизбежно сказывается на многих отраслях, в том числе и на автомобильной. Известные японские автопроизводители, такие как Toyota, Lexus и Nissan, приняли решение об изменении своих бизнес-стратегий в отношении России, что стало откликом на текущие изменения в регулятивной среде.

Два года назад Россия ввела запрет на прямые поставки новых автомобилей из Японии, что вызвало серьезные перестановки на рынке. Японские марки, традиционно популярные среди россиян, столкнулись с необходимостью адаптации к новым условиям. Этот шаг был подкреплен введением санкций на ввоз авто с двигателями объемом более 1,9 литра.

На фоне последних новостей о повышении утильсбора для автомобилей и спецтехники в Российской Федерации с начала октября, японские компании решили активизировать поставки в другие страны. Так, увеличение поставок в Китай, Казахстан, Киргизию, Армению и Беларусь позволит использовать схему параллельного импорта для ввоза автомобилей в Россию.

Одним из примеров новой стратегии является поставка Toyota Veloz — семейного компактвэна без китайских аналогов, стоимостью 3,2 миллиона рублей. Эта модель уже начала поступать в российское государство и пользуется спросом среди потребителей.

В соцсетях эти изменения вызвали бурные обсуждения. Многие пользователи считают, что японские автопроизводители «переобулись» в своем отношении к России, однако для российских водителей это, скорее, положительные новости. Изменение бизнес-стратегии крупнейших автогигантов подчеркивает гибкость и стремление к сохранению присутствия на ключевых рынках, несмотря на геополитические и экономические вызовы, сообщает Primpress.