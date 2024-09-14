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Переобулись в воздухе: компании Toyota, Lexus и Nissan приняли новое решение по отношению к россиянам

В стратегическом повороте, отражающем динамичны...

businessinsider.com

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В стратегическом повороте, отражающем динамичные условия глобального рынка, несколько крупных автопроизводителей из Японии, традиционно являющихся ведущими экспортерами в Россию, пересмотрели свои бизнес-стратегии.

Этот пересмотр является в первую очередь ответом на изменения в регуляторной среде по импорту автомобилей в Россию, сообщает «Примпресс».

Исторически автомобильные бренды Японии, такие как Toyota, Lexus и Nissan, доминировали на российском рынке, заслужив репутацию по качеству и надежности. Однако геополитические напряжения и последующие санкции постепенно создали барьеры, значительно ограничивающие прямой импорт автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра в Россию.

Несмотря на эти вызовы, японские автопроизводители находят инновационные способы обхода санкций и поддержания своего присутствия на российском рынке. С 1 октября в России увеличится размер утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники, что побудило эти компании быстро адаптироваться.

Компании увеличили экспорт своих автомобилей в соседние страны, такие как Китай, Казахстан, Киргизия, Армения и Беларусь. Эти государства теперь выступают в качестве стратегических центров, из которых японские автомобили переправляются в Россию через каналы параллельного импорта. Этот маневр не только соответствует действующему законодательству, но и обеспечивает непрерывный поток японских автомобилей в Россию.

Одной из заметных моделей, попавших в Россию через эти новые каналы, стала Toyota Veloz. Этот компактвэн для семьи 2023 года выпуска, ценный за свои уникальные характеристики без прямых китайских аналогов, теперь доступен в России по цене около 3,2 миллиона рублей.

Отклики в социальных сетях указывают на смешанные реакции на новую стратегию Японии. В то время как некоторые пользователи интерпретируют это как смягчение позиции Японии в отношении России, большинство видит это как прагматичный шаг, который в конечном итоге выгоден российским потребителям, предоставляя им непрерывный доступ к высококачественным японским автомобилям на фоне сложной геополитической обстановки.

Этот шаг не только отражает гибкость японских автопроизводителей в адаптации к глобальным рыночным вызовам, но и подчеркивает более широкие последствия международных регуляций для динамики торговли.

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