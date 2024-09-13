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Переобулись в воздухе: японские марки Toyota, Lexus и Nissan приняли новое решение по отношению к россиянам

Крупные японские производители автомобилей, так...

amzito.ru

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Крупные японские производители автомобилей, такие как Toyota, Nissan и Lexus, приняли новое решение в отношении российского государства.

Компании, ранее покинувшие российский рынок и столкнувшиеся с рядом санкций, решили воспользоваться текущими возможностями для возобновления поставок своих автомобилей в страну. Об этом сообщают эксперты и подтверждают публикации в социальных сетях.

Уход с рынка и новые ограничения

Напомним, что после начала ограничительных мер в 2022 году, японские бренды, которые были одними из самых популярных среди российских водителей, приостановили поставки автомобилей в Россию. В частности, запрет коснулся автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, что ограничило ввоз многих популярных моделей. Постепенно вводились дополнительные санкции, включая полный запрет на поставку новых автомобилей из Японии.

Повышение утильсбора как новая возможность

Однако, с 1 октября 2024 года в России планируется повышение утилизационного сбора на автомобили и специальную технику, что станет новым вызовом для автопроизводителей. В ответ на это японские компании решили изменить свои бизнес-планы, увеличив поставки автомобилей в соседние страны, такие как Китай, Казахстан, Киргизия и Армения, откуда машины могут быть доставлены в Россию по схеме параллельного импорта.

Этот шаг вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи выразили мнение, что японские компании «переобулись» в своем отношении к России. В частности, уже сейчас в страну завозят новые модели, такие как Toyota Veloz — семейный компактвэн, стоимость которого составляет около 3,2 миллиона рублей.

Параллельный импорт как решение

Параллельный импорт стал ключевым инструментом, с помощью которого автопроизводители смогли обойти санкции и продолжить поставки автомобилей на российский рынок. Поскольку прямые поставки остаются невозможными, использование маршрутов через страны-партнёры позволяет поддерживать интерес россиян к японским автомобилям.

Что это значит для потребителей?

Для российских водителей это решение стало хорошей новостью. Японские автомобили остаются одними из самых уважаемых и востребованных на рынке, а новые условия позволят сохранить доступ к качественным машинам, несмотря на все ограничения. Более того, ожидания связаны с тем, что на фоне повышения утильсбора в ближайшее время можно ожидать рост цен на автомобили, что дополнительно стимулирует интерес к покупке через параллельный импорт.

Японские автогиганты адаптировались к новым экономическим реалиям и нашли пути продолжить поставки автомобилей в Россию, несмотря на санкции. Водители могут радоваться возможности приобрести любимые марки авто, но стоит учитывать, что цены на такие машины могут вырасти в ближайшем будущем.

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