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Переобулись в воздухе: японские компании Toyota, Lexus и Nissan приняли новое решение по отношению к России

Японские автопроизводители, такие как Toyota, N...

daily-motor.ru

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Японские автопроизводители, такие как Toyota, Nissan и Lexus, приняли неожиданное решение в отношении поставок автомобилей в Россию, несмотря на существующие санкции и запреты.

Согласно данным PRIMPRESS, компании пересмотрели свои бизнес-планы и нашли способ удовлетворить спрос на свои автомобили, который остается высоким среди российских потребителей.

Как санкции повлияли на автомобильный рынок России?

С 2021 года, когда введены санкции на поставку автомобилей из Японии, ситуация для российских автолюбителей значительно усложнилась. Японские марки, которые когда-то были фаворитами среди россиян, оказались недоступными на официальном рынке. Запрет касался как новых поставок, так и автомобилей с двигателями более 1,9 литра, что затруднило покупку популярных моделей. Однако спрос на японские автомобили остался, и потребители продолжали искать пути, чтобы приобрести эти авто через другие страны.

Новое решение: обходные пути через параллельный импорт

На фоне изменений в автомобильной политике России и повышения утилизационного сбора для авто и спецтехники с 1 октября 2024 года, японские автопроизводители выбрали стратегию наращивания поставок в соседние страны. Основными точками для транзита автомобилей в Россию стали Китай, Казахстан, Киргизия, Армения и Беларусь. Именно через эти страны японские автомобили можно доставить в Россию по схеме параллельного импорта.

Например, в Россию уже начали поступать модели, такие как Toyota Veloz — новый семейный компактвэн 2023 года выпуска, стоимость которого составляет 3,2 миллиона рублей. Этот автомобиль не имеет китайских аналогов, что делает его особенно желанным среди российских покупателей.

Реакция пользователей и мнения экспертов

В социальных сетях россияне активно обсуждают возвращение японских авто на рынок. Многие пользователи шутливо отмечают, что японские компании «переобулись» и изменили свое отношение к России, воспользовавшись возможностями параллельного импорта. Для многих водителей это стало хорошей новостью, поскольку теперь у них снова есть доступ к проверенным маркам автомобилей, которые славятся своей надежностью и долговечностью.

Эксперты, в свою очередь, считают, что такая схема поставок автомобилей через 3-и страны станет основным механизмом для удовлетворения спроса на зарубежные марки в условиях санкций. Параллельный импорт позволяет поддерживать присутствие иностранных автомобилей на российском рынке, хотя и с некоторыми наценками из-за дополнительных транспортных и таможенных расходов.

Что ждет рынок автомобилей в России?

Ситуация с параллельным импортом, похоже, стабилизирует автомобильный рынок в России на ближайшие несколько лет. Японские автопроизводители, видя высокий спрос, находят способы продолжать поставки своих автомобилей, пусть и через соседние страны. В то же время, повышение утилизационного сбора на автомобили может подтолкнуть некоторых автопроизводителей к дальнейшему пересмотру своих стратегий, чтобы остаться конкурентоспособными на российском рынке.

Для отечественных водителей это означает, что, несмотря на санкции и ограниченные официальные поставки, японские автомобили по-прежнему будут доступны — пусть и с определенными изменениями в механизмах их доставки. Более того, расширение параллельного импорта может привести к увеличению ассортимента иностранных машин, доступных для покупки, что удовлетворит потребности даже самых требовательных автолюбителей.

Японские автопроизводители, такие как Toyota, Nissan и Lexus, нашли способ вернуться на российский рынок, несмотря на запреты и санкции. Параллельный импорт через соседние страны позволяет обеспечить поставки автомобилей, которые пользуются огромной популярностью среди российских потребителей. Этот шаг демонстрирует гибкость и способность компаний адаптироваться к новым условиям.

Для российских водителей это скорее позитивное событие, открывающее доступ к качественным и надёжным автомобилям, которые они так высоко ценят.

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