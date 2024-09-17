Переобулись в воздухе: японские компании Toyota, Lexus и Nissan приняли новое решение по отношению к россиянам

Крупнейшие автопроизводители Японии, а также другие мировые компании, приняли новое решение относительно российского рынка. На фоне изменений в экономической ситуации и введенных ранее санкций они пересмотрели свои бизнес-планы и нашли способ продолжить поставки автомобилей в Россию.

Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях, где пользователи отметили, что корпорации «изменили свое мнение» о российском рынке. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Автомобили из Японии и их популярность в России

Японские автомобили всегда были одними из самых востребованных среди российских автовладельцев. Марки Toyota, Lexus, Nissan и другие стабильно удерживали позиции лидеров благодаря своей надежности и качеству. Однако два года назад ввели официальный запрет на поставки новых автомобилей из Японии в Россию. Причиной стали санкции, включая ограничения на импорт автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра.

Эти меры значительно сократили присутствие японских авто на российском рынке, что заставило многие корпорации покинуть его. Тем не менее, на фоне последних событий автопроизводители изменили свои стратегии.

Что изменилось? Новые бизнес-решения японских автопроизводителей

С 1 октября 2024 года в России повышается утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику, что могло бы ещё больше усложнить ситуацию с поставками авто. Однако японские автогиганты нашли обходной путь, чтобы успеть воспользоваться моментом. Компании приняли решение увеличить поставки автомобилей в соседние страны — Китай, Казахстан, Киргизию, Армению и Беларусь.

Оттуда машины будут доставляться в Россию по схеме параллельного импорта, что позволяет обходить запреты на прямые поставки. Этот механизм позволяет ввозить автомобили через третьи страны без нарушения санкций, что значительно расширяет возможности для покупателей.

Примеры автомобилей: Toyota Veloz на российском рынке

Одним из ярких примеров того, как действует новая схема, стал Toyota Veloz — автомобиль 2023 года выпуска, который уже появился на российском рынке. Этот семейный компактвэн, который не имеет аналогов среди китайских производителей, обошелся покупателям в 3,2 миллиона рублей. Данный пример показывает, что несмотря на все ограничения, новые японские автомобили всё же могут быть доступны российским потребителям.

Реакция пользователей соцсетей: «Японцы всё-таки переобулись»

Новая стратегия японских производителей вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи считают, что автогиганты изменили свое отношение к России и решили не терять потенциальную прибыль. «Японцы всё-таки переобулись» — так описывают действия компаний пользователи в комментариях. Но несмотря на скептицизм, для российских водителей это, безусловно, позитивная новость.

Параллельный импорт автомобилей позволит избежать дефицита популярных марок на рынке и сохранить выбор для покупателей, которые привыкли к качественным японским машинам.

Что ждать от рынка автомобилей в России?

Новая стратегия японских автопроизводителей показывает, что даже в условиях санкций и ограничений есть способы поддерживать бизнес. Увеличение поставок в соседние страны и использование схемы параллельного импорта — это шаг, который может смягчить последствия для российского автомобильного рынка.

Для российских покупателей это означает, что они по-прежнему смогут приобретать новые автомобили любимых японских марок, хотя и через третьи страны. В будущем подобная схема, возможно, станет основной для поддержания присутствия иностранных брендов на российском рынке, что позволит сохранить разнообразие предложений для автовладельцев.