Переобулись в моменте: Toyota, Lexus и Nissan приняли новое решение по отношению к россиянам

В ответ на жесткие международные санкции, ведущие японские автопроизводители, в том числе Toyota, Nissan и Lexus, продолжают находить способы сохранения своего присутствия на российском рынке, применяя механизм параллельного импорта.

Это решение привлекло значительное внимание российских автолюбителей.

Эффект санкций на автомобильный рынок в России

С введением санкций в 2021 году, доступность японских автомобильных брендов в России заметно сократилась, особенно это касается автомобилей с двигателями больше 1,9 литра. Однако, несмотря на ограничения, россияне продолжали проявлять высокий интерес к надежным японским машинам и искали альтернативные способы их приобретения.

Параллельный импорт как альтернатива

Японские автопроизводители начали активно использовать стратегию параллельного импорта, направляя автомобили через такие страны как Китай, Казахстан, Армения, Киргизия и Беларусь, что позволило частично обойти санкции и продолжать удовлетворять спрос на российском рынке.

Примеры успешного параллельного импорта

Примером успешного использования параллельного импорта является поставка в Россию Toyota Veloz 2023 года, которая стала доступна по цене около 3,2 миллиона рублей. Отсутствие аналогов у этой модели делает ее особенно привлекательной для российских покупателей.

Общественная реакция и мнения экспертов

Параллельный импорт японских автомобилей вызвал активное обсуждение среди российских автомобилистов, многие из которых иронично комментируют «переобувку» японских брендов. Эксперты считают, что в ближайшие годы параллельный импорт станет ключевым каналом поставок зарубежных автомобилей в Россию, несмотря на дополнительные расходы, связанные с логистикой и таможенными процедурами.

Перспективы российского авторынка

Параллельный импорт может стабилизировать ситуацию на российском авторынке в ближайшие годы, поскольку японские бренды продолжают искать способы удовлетворения растущего спроса. Повышение утилизационного сбора может заставить некоторые компании пересмотреть свои стратегии, но японские марки по-прежнему активно присутствуют на рынке.