Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Переобулись в моменте: Toyota, Lexus и Nissan приняли новое решение по отношению к россиянам

В ответ на жесткие международные санкции, ведущ...

reuters.com

Подписаться в Telegram

В ответ на жесткие международные санкции, ведущие японские автопроизводители, в том числе Toyota, Nissan и Lexus, продолжают находить способы сохранения своего присутствия на российском рынке, применяя механизм параллельного импорта.

Это решение привлекло значительное внимание российских автолюбителей.

Эффект санкций на автомобильный рынок в России

С введением санкций в 2021 году, доступность японских автомобильных брендов в России заметно сократилась, особенно это касается автомобилей с двигателями больше 1,9 литра. Однако, несмотря на ограничения, россияне продолжали проявлять высокий интерес к надежным японским машинам и искали альтернативные способы их приобретения.

Параллельный импорт как альтернатива

Японские автопроизводители начали активно использовать стратегию параллельного импорта, направляя автомобили через такие страны как Китай, Казахстан, Армения, Киргизия и Беларусь, что позволило частично обойти санкции и продолжать удовлетворять спрос на российском рынке.

Примеры успешного параллельного импорта

Примером успешного использования параллельного импорта является поставка в Россию Toyota Veloz 2023 года, которая стала доступна по цене около 3,2 миллиона рублей. Отсутствие аналогов у этой модели делает ее особенно привлекательной для российских покупателей.

Общественная реакция и мнения экспертов

Параллельный импорт японских автомобилей вызвал активное обсуждение среди российских автомобилистов, многие из которых иронично комментируют «переобувку» японских брендов. Эксперты считают, что в ближайшие годы параллельный импорт станет ключевым каналом поставок зарубежных автомобилей в Россию, несмотря на дополнительные расходы, связанные с логистикой и таможенными процедурами.

Перспективы российского авторынка

Параллельный импорт может стабилизировать ситуацию на российском авторынке в ближайшие годы, поскольку японские бренды продолжают искать способы удовлетворения растущего спроса. Повышение утилизационного сбора может заставить некоторые компании пересмотреть свои стратегии, но японские марки по-прежнему активно присутствуют на рынке.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Интересное в Казани

день назад

Как согреться пока ЖЭК готовится к отопительному сезону? Топ-7 лучших приборов для души и тела

вызвать дезинфекцию в москве по тараканам

Новости Казани

день назад

В Казани женщина упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Интересное в Казани

2 дня назад

Цифровая революция в стоматологии: как технологии меняют подход к установке коронок

парные фотосессии в студии в Екатеринбурге

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

20 часов назад

Татарстанский боец не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов по кредиту

Новости Казани

день назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября

Новости Татарстана

день назад

18 сентября умерла заслуженная артистка Татарстана 55-летняя Зуля Камалова
Новости Татарстана
день назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Казани

9 часов назад

Раздали 2 млн порций еды. «Приют человека» в Казани отметил свое 6-летие

Интересное в Казани

17 часов назад

Предприятия малого бизнеса предпочитают приобретать коммерческую недвижимость в готовых объектах

Новости Татарстана

16 часов назад

S7 планирует до конца 2024 года договориться о поставке 10 самолетов Ту-214

Новости Казани

16 часов назад

В Казани врачи удалили женщине 16 миоматозных узлов
В Татарстане похолодает до -3 градусов
Новости Татарстана
16 часов назад

В Татарстане похолодает до -3 градусов

Новости Казани

17 часов назад

В аэропорту Казани с 21 по 25 октября могут быть изменения в расписании

Новости Казани

17 часов назад

В Казани 22 сентября на 3 часа перекроют несколько улиц

Новости Казани

18 часов назад

Бутина: на саммите БРИКС в Казани будут приняты судьбоносные решения
Советы родителям: как обезопасить ребенка и его...
Новости России
6 дней назад

Советы родителям: как обезопасить ребенка и его первый гаджет от киберугроз
Бывший минобр Татарстана подозревается в получе...
Новости Татарстана
2 дня назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки