Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Переобулись на лету: Toyota, Lexus и Nissan приняли новое решение по отношению к россиянам

Японские автомобили, известные своей высокой на...

vk.com

Подписаться в Telegram

Японские автомобили, известные своей высокой надежностью и качеством, долгое время занимали верхние строчки в списке популярности среди российских автолюбителей.

Однако из-за введенных санкций и ограничений на импорт авто с двигателями объемом более 1,9 литра, присутствие марок, таких как Toyota, Lexus и Nissan, существенно сократилось на российском рынке.

Адаптация к новым реалиям

В ответ на изменения в экономической политике и предстоящее увеличение утилизационного сбора с октября текущего года, японские производители машин быстро переориентировались на рынки соседних стран, включая Китай, Казахстан, Киргизию, Армению и Беларусь. Такие стратегические ходы позволили им сохранить торговые объемы, обойдя санкции.

Механизм параллельного импорта

Параллельный импорт включает ввоз товаров через альтернативные каналы, минуя официальных дилеров. Этот подход позволяет японским маркам обходить официальные ограничения, доставляя автомобили сначала в соседние государства, а оттуда — на российский рынок.

Практические примеры

Примером успешного применения параллельного импорта является Toyota Veloz 2023 года. Этот минивэн был доступен для покупки в Российской Федерации по доступной цене до 4-х миллионов рублей.

Реакция общественности

В социальных сетях активно обсуждают новую стратегию японских производителей, многие утверждают, что бренды изменили свое отношение к российскому рынку в пользу сохранения прибыли. Это подчеркивает их готовность к адаптации и сохранению позиций на рынке.

Влияние параллельного импорта на рынок

Параллельный импорт демонстрирует, что даже в условиях санкций существуют способы поддержания бизнеса. Этот механизм не только помогает японским брендам оставаться на российском рынке, но и предоставляет российским потребителям доступ к желанным моделям. В перспективе подобные схемы могут стать нормой для обеспечения поставок иностранных товаров, сохраняя разнообразие предложений на рынке.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

В Казани женщина упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Новости России

день назад

T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию

сан эпидемия станция официальный сайт

Новости Татарстана

день назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

мелирование пудрой в Москве

Новости Татарстана

день назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 16 сентября задержали чиновника из Тукаевского района

Лонгриды

11 часов назад

Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Новости Казани

23 часа назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Казани

день назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты
Новости Казани
день назад

В Казани частично ограничат движение транспорта по улицам Тукая и Садыковой

Об этом рассказали в мэрии

Новости Татарстана

2 часа назад

18 сентября умерла заслуженная артистка Татарстана 55-летняя Зуля Камалова

Интересное в Казани

день назад

6 шеф-поваров на 1 кухне и массажный кабинет для сотрудников: как устроен ресторанный бизнес в Казани

Новости Казани

15 часов назад

Ильсур Метшин осмотрел 20 новых автобусов НЕФАЗ с камерами и кондиционерами

Новости Татарстана

16 часов назад

В РТ за неделю примерно до 75 рублей подорожал бензин АИ-98
Задержали парня, который избил жену и с травмат...
Новости Татарстана
20 часов назад

Задержали парня, который избил жену и с травматом вырвал ее у скорой в Казани

Новости Казани

16 часов назад

Президент ФК «Сокол» Казань объяснил отставку главного тренера Сергея Рыжикова

Новости Казани

16 часов назад

К саммиту БРИКС в Казани подсветят 288 обектов

Новости Казани

16 часов назад

Премьер-министр Армении примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 октября
Россияне назвали профессии будущего из метавсел...
Новости России
6 дней назад

Россияне назвали профессии будущего из метавселенных
В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за ...
Новости Татарстана
23 часа назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября