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Перемолотые рога и копыта в тесте: Роскачество озвучило худшие марки пельменей. Не покупайте даже по акции

Недавно завершенное исследование Роскачества, посвященное анализу качества и безопасности пельменей, представленных на российском рынке, выявило серьезные недостатки в продукции некоторых известных брендов.

allcafe.ru

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Недавно завершенное исследование Роскачества, посвященное анализу качества и безопасности пельменей, представленных на российском рынке, выявило серьезные недостатки в продукции некоторых известных брендов. Эксперты изучали 20 торговых марок на предмет наличия вредных веществ, которые могут нанести урон здоровью потребителей.

Методология и ключевые находки исследования

В рамках исследования пельмени оценивались по различным параметрам: от качества мясного состава до наличия искусственных добавок и общей безопасности продукта. Оказалось, что лишь несколько марок соответствуют всем требованиям безопасности и качества.

Проблемы, выявленные в исследовании

  • Продукция «ВкусВилл» и «Рестория» содержала опасные микроорганизмы: листерии и сальмонеллы соответственно, что увеличивает риск пищевых отравлений.
  • В пельменях марок «Сибирская коллекция» и «Цезарь» были найдены следы антибиотиков.
  • У «Ложкаревъ» обнаружены пестициды.
  • «Мираторг» и «Останкино» показали несоответствие заявленного и фактического содержания мяса в продуктах.

Реакции и последствия публикации результатов

Открытие этих данных вызвало значительный отклик среди общественности и потребителей, многие из которых выразили беспокойство по поводу безопасности продуктов. Производители, чья продукция подверглась критике, начали пересматривать свои производственные стандарты, обещая улучшить качество используемого сырья и контроль за его безопасностью, сообщает progorod62.

Как выбрать качественные и безопасные пельмени

Роскачество настоятельно рекомендует потребителям тщательно изучать состав продуктов, предпочитая те, что содержат больше натурального мяса и меньше добавок. Важно также проверять информацию о производителе, включая маркировку и сроки годности.

Осведомленность о составе продуктов и производителях позволяет потребителям делать обоснованный выбор, который влияет не только на вкус блюд, но и на здоровье и благополучие семьи. В современных условиях, когда рынок наполнен разнообразными предложениями, только внимательный и ответственный подход к покупке может обеспечить желаемую безопасность и качество.

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