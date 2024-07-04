Перемолотые рога и копыта в тесте: Роскачество обнародовало худшие марки пельменей. Не покупайте даже по акции

Роскачество провело масштабное исследование качества и безопасности пельменей, популярного продукта на российском рынке. Результаты оказались неутешительными: продукция ряда известных марок содержит опасные для здоровья вещества.

Что проверяли и что нашли?

Эксперты Роскачества проанализировали пельмени 20 торговых марок по нескольким параметрам, включая качество мяса, наличие искусственных добавок и общую безопасность. Как сообщает progorod62, выявлены следующие нарушения:

Опасные бактерии: В пельменях «ВкусВилл» обнаружены листерии, а в продукции «Рестория» – сальмонеллы. Эти бактерии могут стать причиной серьезных пищевых отравлений.

Антибиотики: Следы антибиотиков найдены в пельменях «Сибирская коллекция» и «Цезарь».

Пестициды: В продукции «Ложкаревъ» обнаружены пестициды, которые могут накапливаться в организме и вызывать проблемы со здоровьем.

Обман с составом: Пельмени «Мираторг» и «Останкино» не соответствуют заявленному содержанию мяса.

Как выбрать безопасные пельмени?

Роскачество рекомендует потребителям быть внимательными при выборе пельменей:

Внимательно изучайте состав: Отдавайте предпочтение продукции с высоким содержанием натурального мяса и минимальным количеством добавок. Проверяйте информацию о производителе: Обращайте внимание на маркировку, сроки годности и репутацию бренда.

Только осознанный подход к выбору продуктов питания гарантирует безопасность и здоровье вам и вашей семье.