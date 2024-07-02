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Перемолотые рога и копыта в тесте: Роскачество назвало худшие марки пельменей. Не покупайте даже по акции

В последнем исследовании Роскачества, посвященном анализу качества пельменей, предназначенных для потребительского рынка, обнаружены серьезные проблемы с безопасностью некоторых из самых известных брендов.

show.7ya.ru

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В последнем исследовании Роскачества, посвященном анализу качества пельменей, предназначенных для потребительского рынка, обнаружены серьезные проблемы с безопасностью некоторых из самых известных брендов.

Исследование охватило 20 торговых марок и было направлено на выявление опасных веществ, которые могут представлять угрозу для здоровья.

Обширное тестирование

Эксперты Роскачества оценивали пельмени по множеству критериев, включая содержание натурального мяса, наличие вредных добавок и безопасность продукта в целом. Результаты показали, что только несколько брендов соответствуют всем стандартам качества и безопасности, сообщает progorod62.

Выявленные проблемы

  • «ВкусВилл» и «Рестория» обнаружены бактерии листерии и сальмонеллы соответственно, что может привести к серьезным пищевым отравлениям.
  • «Сибирская коллекция» и «Цезарь» содержат следы антибиотиков.
  • «Ложкаревъ» выявлены пестициды.
  • «Мираторг» и «Останкино» было установлено несоответствие между заявленным и фактическим содержанием мяса.

Реакция и меры

Публикация результатов вызвала широкий общественный резонанс. Потребители выразили тревогу по поводу безопасности продуктов, а производители начали пересматривать свои производственные процессы, утверждая, что стремятся использовать только качественное сырье и строго контролировать его безопасность.

Как выбрать безопасные пельмени

Роскачество советует потребителям внимательно изучать состав продукта, предпочитая пельмени с высоким содержанием натурального мяса и минимальным количеством добавок. Важно также обращать внимание на чистоту и прозрачность информации о производителе, маркировку и сроки годности.

Выбор качественных и безопасных пельменей требует внимательности и ответственности от потребителей. В условиях, когда рынок заполнен разнообразной продукцией, только осознанный подход к покупке может гарантировать безопасность и здоровье семьи.

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