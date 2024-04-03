«Переговоров не ждите»: украинская провидица обнародовала дату завершения СВО

Ольга Стогнушенко, известная украинская ясновидящая, недавно выразила свое мнение относительно возможного развития событий в текущем конфликте.

В эфире телепрограммы «Поговорим» она поделилась своими предположениями, согласно которым конфликт может завершиться в 2024 году.

Стогнушенко утверждает, что окончание конфликта может быть неожиданным для многих и, по ее мнению, может сопровождаться значительными природными и экологическими изменениями. Она подчеркнула, что эти события могут произойти без заключения формальных мирных соглашений, оставляя многие вопросы открытыми.

Прогнозы ясновидящей вызвали живой интерес и дискуссии среди общественности и экспертов, поднимая вопросы о влиянии природных и непредвиденных факторов на глобальные события. Также это выступление стало поводом для обсуждения возможных сценариев развития текущей ситуации и их последствий для региона.