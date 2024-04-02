В недавнем эфире телепрограммы «Поговорим» украинская ясновидящая Ольга Стогнушенко поделилась своими предположениями о возможном развитии текущего конфликта, привлекая внимание к необычному аспекту – влиянию природных феноменов на его исход.

Стогнушенко предсказывает, что события развернутся к завершению уже в 2024 году, предполагая нестандартный сценарий окончания конфликта, который, по её словам, будет сопряжён с экологическими изменениями глобального масштаба.

Ясновидящая уверена, что война не протянется более трех лет, подчёркивая, что условия для её продолжения будут исчерпаны в ближайшем будущем. Она ожидает, что окончание боевых действий произойдет неожиданно, возможно, в связи со смертью важной фигуры и наступлением крупных природных катаклизмов.

Стогнушенко не предоставляет конкретных деталей о том, как именно произойдёт отступление войск и возвращение территорий, подчёркивая непредсказуемость предстоящих событий.

Этот прогноз ставит множество вопросов и вызывает дискуссии среди экспертов и общественности, отражая разнообразие мнений и интерпретаций текущей ситуации на мировой арене.