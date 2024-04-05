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«Переговоров не ждите»: украинская ясновидящая обнародовала дату завершения вооруженного конфликта

«Переговоров не ждите»: украинская ясновидящая обнародовала дату завершения вооруженного конфликта

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Украинская экстрасенс Ольга Стогнушенко поделилась своим уникальным видением исхода нынешней конфликтной ситуации, пророча успех для Украины и подчеркивая значимость природных явлений в этих процессах.

В ее комментариях в рамках телепрограммы «Поговорим», она утверждает, что конфликт завершится в 2024 году, сопровождаясь значительными экологическими изменениями. Стогнушенко предполагает, что события развернутся быстрее из-за исчерпания оснований для продолжения боевых действий.

По ее предсказаниям, окончание конфликта будет неожиданным и связано с уходом из жизни ключевой личности, а также началом глобальных природных катаклизмов, при этом она не предвидит заключение мирного договора и оставляет вопрос о контроле над спорными территориями открытым.

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