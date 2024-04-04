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«Переговоров не ждите»: украинская ясновидящая обнародовала дату завершения СВО

«Переговоров не ждите»: украинская ясновидящая обнародовала дату завершения СВО

overclockers.ru

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Экстрасенс из Украины, Ольга Стогнушенко, высказалась с прогнозом относительно развязки нынешнего конфликта, предвещая успех Украины и акцентируя внимание на роль природных событий в этих процессах.

В ходе своего интервью в рамках телепрограммы «Поговорим», Стогнушенко дала понять, что вооруженное противостояние закончится в 2024 году, причем его финал будет сопровождаться глобальными экологическими потрясениями. По ее словам, война не протянет более двух лет, ведь условия для ее продолжения будут исчерпаны.

По ее пророчеству, прекращение военных действий наступит неожиданно и будет связано со смертью важной фигуры и началом масштабных природных катастроф. Стогнушенко не видит предпосылок для подписания мирного соглашения, оставляя вопрос о судьбе оккупированных территорий открытым.

Этот прогноз вызвал активные дебаты среди общественности и аналитиков, стимулируя дискуссии о роли нетрадиционных методов предсказания в интерпретации международных событий.

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