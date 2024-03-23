По мнению украинского прорицателя, стране суждено одержать победу, а поддержкой для этого станет природа. Уверенность в этом высказала украинская предсказательница и экстрасенс Ольга Стогнушенко, которая прогнозирует завершение конфликта в 2024 году благодаря внезапным самоубийствам в России и экологическим катастрофам. Она заявила об этом на программе "Поговорим" шесть дней назад.

"Третьего года войны не будет. Конфликт продлится чуть больше двух лет, поскольку нет возможности для продолжения", - отметила прорицательница.

По ее словам, обстрелы прекратятся очень быстро и моментально.

"Произойдет резкое заявление о прекращении конфликта. И это случится в этом году", - добавила экстрасенс.

Отвечая на вопрос о том, что может остановить конфликт, гадалка пояснила, что это произойдет после смерти влиятельного человека и начала природных катаклизмов. Однако, по мнению Ольги Стогнушенко, не ожидается заключение каких-либо официальных соглашений.

Однако, она не пояснила, каким образом российские войска вдруг неожиданно отойдут и вернут территории, которые уже официально признаны новыми территориями России.