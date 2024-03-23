Новости России
· Алина Алмакаева

«Переговоров не будет»: украинская провидица предсказала когда закончится СВО

«Переговоров не будет»: украинская провидица предсказала когда закончится СВО

Подписаться в Telegram

По мнению украинского прорицателя, стране суждено одержать победу, а поддержкой для этого станет природа. Уверенность в этом высказала украинская предсказательница и экстрасенс Ольга Стогнушенко, которая прогнозирует завершение конфликта в 2024 году благодаря внезапным самоубийствам в России и экологическим катастрофам. Она заявила об этом на программе "Поговорим" шесть дней назад.

"Третьего года войны не будет. Конфликт продлится чуть больше двух лет, поскольку нет возможности для продолжения", - отметила прорицательница.

По ее словам, обстрелы прекратятся очень быстро и моментально.

"Произойдет резкое заявление о прекращении конфликта. И это случится в этом году", - добавила экстрасенс.

Отвечая на вопрос о том, что может остановить конфликт, гадалка пояснила, что это произойдет после смерти влиятельного человека и начала природных катаклизмов. Однако, по мнению Ольги Стогнушенко, не ожидается заключение каких-либо официальных соглашений.

Однако, она не пояснила, каким образом российские войска вдруг неожиданно отойдут и вернут территории, которые уже официально признаны новыми территориями России.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

ЗАГС Татарстана попал в коррупционный скандал

Интересное в Казани

день назад

Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам

служба от мух

Новости Казани

20 часов назад

В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП

Интересное в Казани

3 дня назад

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 

замена кран-буксы в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане лесники лгали о своих доходах

Спортивные новости Казани

13 часов назад

Стало известно, что привычные продукты вызывают бессонницу

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег

Новости Татарстана

22 часа назад

Гульшат Нигматуллина покинула пост главы загса РТ

Новости Казани

день назад

Суд приговорил казанца к пожизненному заключению за убийство 31 пожилой женщины
Новости Татарстана
3 дня назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Спортивные новости Казани

13 часов назад

Стало известно, что привычные продукты вызывают бессонницу

Интересное в Казани

день назад

Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам

Новости Казани

20 часов назад

В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП

Новости Казани

22 часа назад

«Ак Барс»: Билялетдинов покинул пост главного тренера клуба
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
5 дней назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

22 часа назад

Гульшат Нигматуллина покинула пост главы загса РТ

Новости Татарстана

23 часа назад

Дефицит бюджета Татарстана превысил 23 миллиарда рублей

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казани задержан глава учебного центра противопожарной службы по РТ
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый