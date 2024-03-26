Ясновидящая с Украины Ольга Стогнушенко делится своим пророчеством о будущем конфликта на Украине, утверждая, что страна одержит победу с помощью природных сил.

Она выразила уверенность в том, что конфликт закончится в 2024 году из-за неожиданных событий в Российской Федерации, включая экологические катастрофы.

Стогнушенко утверждает, что вооруженной столкновение России и Украины не продлится дольше двух лет, поскольку, по ее мнению, условия для ее продолжения отсутствуют. Она предсказывает, что скоро произойдет неожиданное объявление о прекращении боевых действий.

При этом экстрасенс не дала объяснения относительно механизма, который приведет к выводу российских войск и возврату территорий, признанных Россией как новые регионы. Также она отметила, что в результате этих событий не следует ожидать заключения официальных мирных соглашений.