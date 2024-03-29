Украинская ясновидящая Ольга Стогнушенко предсказывает, что Украина одержит победу в текущем конфликте, при этом значительную роль в этом сыграют природные факторы.

В ее прогнозе, озвученном в программе «Поговорим», говорится, что конфликт закончится в 2024 году, сопровождаясь экологическими катастрофами.

«Война не перейдет в третий год. Она завершится чуть более чем через два года, так как условия для ее продолжения исчерпаны», - утверждает Стогнушенко.

По ее словам, прекращение огневых действий произойдет внезапно.

«Мы увидим неожиданное объявление о конце конфликта в этом году», - утверждает она.

Стогнушенко уточняет, что конец боевых действий будет связан со смертью ключевой фигуры и началом масштабных природных катастроф, хотя она не предвидит заключения каких-либо мирных соглашений.

Однако она не дала объяснения относительно механизма, по которому российские силы неожиданно отступят и отдадут территории, которые были официально интегрированы в состав России.