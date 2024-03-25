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· Ульяна Сенько

«Переговоров не будет»: украинская провидица дала прогноз, когда закончится СВО

«Переговоров не будет»: украинская провидица дала прогноз, когда закончится СВО

cont.ws

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Украинская экстрасенс Ольга Стогнушенко делится прогнозами относительно будущего Украины в контексте текущего конфликта.

На телепрограмме «Поговорим» она выразила уверенность в том, что Украина одержит победу, и природа окажет в этом существенную поддержку.

Стогнушенко предсказывает окончание военных действий в 2024 году, связывая его с неожиданными событиями в России, включая экологические катастрофы. Она утверждает, что конфликт не продлится более двух лет, а его завершение будет объявлено неожиданно в текущем году.

Экстрасенс также упомянула, что окончание конфликта может быть спровоцировано смертью ключевой фигуры и наступлением природных катаклизмов, но не уточнила деталей о возможном уходе российских войск с уже аннексированных территорий и о подписании мирных соглашений.

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