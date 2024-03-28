Новости России
· Ульяна Сенько

«Переговоров не будет»: украинская ясновидящая озвучила дату завершения СВО

«Переговоров не будет»: украинская ясновидящая озвучила дату завершения СВО

ridus.ru

Подписаться в Telegram

Украинская экстрасенс Ольга Стогнушенко предсказывает скорое окончание конфликта на Украине в 2024 году, подчеркивая роль природных и непредвиденных событий в этом процессе.

В эфире телепрограммы «Поговорим» она выразила уверенность, что боевые действия прекратятся неожиданно и резко, и это произойдет вследствие серии внезапных событий, включая экологические катастрофы в России.

Стогнушенко утверждает, что ключевым моментом станет смерть одного из влиятельных лиц и наступление серии природных катастроф, что, по ее мнению, приведет к мирному разрешению конфликта без заключения формальных соглашений.

Тем не менее экстрасенс не дала объяснений относительно механизма, который заставит российские войска отступить и вернуть контролируемые территории, которые Россия считает своими. Ее прогноз поднимает вопросы о возможных сценариях развития событий на Украине и дальнейшей геополитической обстановке в регионе.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

как избавиться от клопов вонючек в доме

Новости Татарстана

день назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Интересное в Казани

2 дня назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»

телесно-ориентированный терапевт в Москве

Новости Татарстана

час назад

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

Новости Казани

день назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

Новости Казани

день назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину

Новости Казани

22 часа назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ

Лонгриды

4 часа назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?
Новости Казани
2 дня назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане могут запретить продажу алкоголя в кафе и барах после 22 часов

Важное в РТ

30 минут назад

Треть сотрудников татарстанских компаний сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках

Новости Казани

час назад

В Казани возбудили уголовное дело на водителя автобуса после смертельного ДТП

Новости Татарстана

3 часа назад

Минстрой РФ повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Татарстане
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
4 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанцы могут получить до 100 тысяч рублей на установку газа

Новости Казани

3 часа назад

В Казани для «Новой Портовой» создадут берегоукрепительную стену

Новости Казани

16 часов назад

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей
Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.