Украинская экстрасенс Ольга Стогнушенко предсказывает скорое окончание конфликта на Украине в 2024 году, подчеркивая роль природных и непредвиденных событий в этом процессе.

В эфире телепрограммы «Поговорим» она выразила уверенность, что боевые действия прекратятся неожиданно и резко, и это произойдет вследствие серии внезапных событий, включая экологические катастрофы в России.

Стогнушенко утверждает, что ключевым моментом станет смерть одного из влиятельных лиц и наступление серии природных катастроф, что, по ее мнению, приведет к мирному разрешению конфликта без заключения формальных соглашений.

Тем не менее экстрасенс не дала объяснений относительно механизма, который заставит российские войска отступить и вернуть контролируемые территории, которые Россия считает своими. Ее прогноз поднимает вопросы о возможных сценариях развития событий на Украине и дальнейшей геополитической обстановке в регионе.