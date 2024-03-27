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«Переговоров не будет»: украинская ясновидящая дала прогноз, когда закончится СВО

«Переговоров не будет»: украинская ясновидящая дала прогноз, когда закончится СВО

newsler.ru

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Известная украинская экстрасенс Ольга Стогнушенко поделилась своими прогнозами относительно будущего конфликта на Украине, выразив уверенность в его завершении в 2024 году.

По ее мнению, природные катастрофы в России станут решающими факторами, которые приведут к прекращению боевых действий. В эфире телепрограммы «Поговорим» Стогнушенко заявила, что война не перейдет в третий год и будет завершена в ближайшее время.

Экстрасенс подчеркнула, что изменения на фронте произойдут внезапно, сопровождаясь резким объявлением о прекращении конфликта. Также она упомянула о возможной смерти значимого лица и начале природных бедствий как о катализаторах мирного разрешения. В то же время Стогнушенко оставила открытым вопрос о том, как именно российские войска отступят с уже аннексированных территорий, не предвидя заключения официальных мирных соглашений.

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