Известная украинская экстрасенс Ольга Стогнушенко поделилась своими прогнозами относительно будущего конфликта на Украине, выразив уверенность в его завершении в 2024 году.

По ее мнению, природные катастрофы в России станут решающими факторами, которые приведут к прекращению боевых действий. В эфире телепрограммы «Поговорим» Стогнушенко заявила, что война не перейдет в третий год и будет завершена в ближайшее время.

Экстрасенс подчеркнула, что изменения на фронте произойдут внезапно, сопровождаясь резким объявлением о прекращении конфликта. Также она упомянула о возможной смерти значимого лица и начале природных бедствий как о катализаторах мирного разрешения. В то же время Стогнушенко оставила открытым вопрос о том, как именно российские войска отступят с уже аннексированных территорий, не предвидя заключения официальных мирных соглашений.